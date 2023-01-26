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Сегодня, 14:59

Брави назначен новым руководителем «Альфа Ромео»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави назначен новым руководителем «Альфа Ромео».

«Я хочу поблагодарить Андреаса и наших акционеров за доверие. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать их ожидания и представить команду наилучшим образом. Для меня огромная честь продолжать работать с группой замечательных людей, которые на протяжении многих лет помогали мне интегрироваться в Sauber Group. Я осознаю объем предстоящей нам работы и стоящие перед нами задачи. Я подхожу к этой задаче со смирением, зная, что являюсь частью сильной команды, которая выполнит свою работу. Я верю, что у нас есть все необходимое для успешного будущего», — приводит слова Брави пресс-служба «Заубера».

После ухода генерального директора «Заубера» и босса «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра в «Феррари» швейцарский бренд назначил бывшего руководителя «Макларен» Андреаса Зайдля на пост гендиректора. В то же время было подтверждено, что обязанности по управлению «Заубера» и командой «Альфа Ромео» будут разделены. В четверг «Заубер» объявил, что Алунни Брави возьмет на себя роль представителя команды в сезоне-2023 года. Во время гоночных уик-эндов этот пост будет сопоставим с позицией руководителя коллектива.

Формула-1
Альфа Ромео
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