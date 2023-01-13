Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:25

Бриаторе заявил, что «Формула-1» становится развлечением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе уверен, что в последние годы «Формула-1» начала двигаться в правильном направлении.

«Я вернулся в «Формулу-1» два года назад, и сейчас чемпионат действительно обладает особенной привлекательностью. Поскольку влияние США является потрясающей движущей силой, в то время как раньше «Формула-1» была значительно менее доступной. У нас есть выдающиеся гонщики, есть очень талантливые молодые пилоты. Люди, которые стали совсем иначе взаимодействовать с прессой. У «Ф-1» есть выдающиеся чемпионы — вроде Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона. Есть сразу несколько очень талантливых молодых гонщиков — вроде Джорджа Расселла. И есть люди не столь молодые, но по-прежнему невероятно талантливые. Например, Фернандо Алонсо. Мы с ним виделись совсем недавно — сейчас он весит 60 кг, я никогда не видел его в такой хорошей форме, даже когда он выступал за мою команду. Так что да, «Формула-1» становится развлечением, поэтому нужно ездить в Америку и собирать по 500-600 тысяч человек на трибунах», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sport.

В сезоне-2023 «Формула-1» проведет три гонки в США.

Чемпионом 2022 года стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набрав 454 очка. Австрийский коллектив также завоевал Кубок конструкторов (759 очков).

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/formula-1/ferrari/2023/01/12-102092214/ferrari_briatore_vasseur_e_un_amico_spero_possa_fare_bene_
Формула-1
Флавио Бриаторе
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
Экс-супруг убитой многодетной матери назвал причину расправы над женщиной
Путин прибыл на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым
Три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в Белгородской области
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент ФИА бен Сулайем поделился мнением о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1»