Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:39

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун признал вину по делу о налоговом мошенничестве

Ана Горшкова
Корреспондент
Берни Экклстоун.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун согласился выплатить более 800 миллионов долларов после того, как в лондонском суде признал себя виновным в налоговом мошенничестве, сообщает Reuters.

По данным источника, 12 октября 92-летний бизнесмен предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве путем предоставления недостоверных данных налоговым органам.

Экклстоун признал, что на встрече с представителями налоговой и таможенной службы США (HMRC) в июле 2015 года он дал недостоверный ответ, заявив, что учредил только один траст в пользу своих дочерей и не являлся бенефициаром или учредителем других трастов.

Прокурор сообщил, что Экклстоун договорился с HMRC о гражданском урегулировании, согласно которому он выплатит 652,6 миллионов фунтов (800 миллионов долларов), покрывающих налоги, проценты и штрафы за 18 налоговых лет в период с 1994 по 2022 год.

Экклстоуну возглавлял «Формулу-1» с 1978 по 2017 год.

Источник: Reuters
Формула-1
Берни Экклстоун
0
Читайте также
UFC прекратит сотрудничество с USADA из-за Макгрегора
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреа Стелла считает, что Пиастри является отличным ориентиром для Норриса