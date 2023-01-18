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Сегодня, 10:15

Мазепин — о своем будущем: «От соревнований труднее отказаться, чем кажется»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press
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Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин в комментарии для «СЭ» оценил свое карьерное будущее.

«Я убежден, своим ремеслом обязательно нужно наслаждаться. Без этого не добиться успеха. В наше время трудно что-либо планировать, скажу честно. Сейчас я знаю, что буду точно продолжать развивать свой фонд и его комьюнити. От соревнований труднее отказаться, чем кажется. Поэтому планов однозначно много», — сказал Мазепин «СЭ».

23-летний россиянин выступал в «Формуле-1» в 2021 году в составе «Хаас». 5 марта 2022 года американский коллектив расторг контракт с Мазепиным из-за политической ситуации. В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов в составе Snag Racing Team.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.

Формула-1
Никита Мазепин
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