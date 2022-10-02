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Сегодня, 20:12

Косаченко — о «Гран-при Сингапура»: «Перес отлично воспользовался моментом»

Косаченко подвела итоги «Гран-при Сингапура»

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением об итогах «Гран-при Сингапура».

— Ферстаппен сегодня уже мог оформить чемпионство, но приехал только седьмым. Как думаете, сказалось ли на нем скандал вокруг Red Bull?

— Начнем с квалификации. Там была ошибка команды. Плюс была запутанная гонка. Только начинаешь разгоняться, начинается борьба и сразу же выезжает автомобиль безопасности. Такая сумбурная гонка не позволила Ферстаппену оформить чемпионство. Но скоро будет «Гран-при Японии».

— Тем не менее, Перес сенсационно выиграл «Гран-При Сингапура». Можно сказать, что для вас это неожиданный результат?

—  Нет, это ожидаемый результат. Скорее неожиданно, как Шарль потерял первую позицию. В Сингапуре, как и в Монако, она очень важна. Расстроилась из-за плохой настойчивости Шарля. А Перес отлично воспользовался моментом. Он находится в отличной форме. Ожидала видеть его на подиуме. Приятно, что на первом месте. Но еще рассматривается наказание Переса», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес стал победителем «Гран-при Сингапура».
Вторым и третьим финишировали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, четвертым и пятым — партнеры по «Макларену» Ландо Норрис и Дэн Риккьярдо.

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