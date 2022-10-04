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Сегодня, 16:21

Бывший президент «Формулы-1» предстанет перед судом в октябре 2023 года по обвинению в мошенничестве

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший президент «Формулы-1» Берни Экклстоун предстанет перед судом в октябре следующего года по обвинению в мошенничестве, сообщает Reuters.

В июле британская Королевская прокурорская служба предъявила 91-летнему Экклстоуну обвинение в мошенничестве. Также сообщается, что «по ходу разбирательства Экклстоуну задавали вопросы о каких-либо связанных с ним трастах, базирующихся за границей. Он не задекларировал банковский счет на сумму порядка 650 миллионов долларов в сингапурском трасте».

На досудебных слушаниях он заявил о своей невиновности.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год, после чего покинул свой пост.

Формула-1
Берни Экклстоун
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