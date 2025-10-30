Видео
30 октября, 11:42

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Баттон объявил о завершении карьеры

Сергей Ярошенко

Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон объявил о завершении гоночной карьеры, сообщает BBC.

8 ноября 45-летний Баттон примет участие в гонке «8 часов Бахрейна», которая станет последней в его профессиональной карьере.

Баттон принял участие в 306 гонках «Формулы-1», в 15 из которых одержал победу. В 2009-м он стал победителем чемпионата в составе команды «Браун». Также выступал за «Уильямс», «Беннетон», «Рено», «БАР», «Хонду» и «Макларен».

После ухода из «Формулы-1» в 2016 году британец продолжал выступать в различных гонках на выносливость.

Формула-1
Дженсон Баттон
