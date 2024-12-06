Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен станет отцом

Келли Пике, девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщила о своей беременности.

«Мини Ферстаппен-Пике в пути. Мы не можем нарадоваться, ожидая наше маленькое чудо», — написала бразильская модель в своих соцсетях.

Пике — дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. Она старше Ферстаппена почти на девять лет. Пара начала встречаться в 2020 году. Ранее Келли была спутницей российского гонщика Даниила Квята, у них есть общий ребенок — дочь Пенелопа.

В этом сезоне «Формулы-1» 27-летний Ферстаппен гарантировал себе четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Нидерландец выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.