Цунода был обязан перейти в «Ред Булл» согласно контракту

Спортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Юки Цунода не имел возможности отказаться от перехода из «Рейсинг Буллз» в основную команду из-за условий контракта.

«Юки не мог сказать «нет» переходу в «Ред Булл»? С юридической точки зрения — нет. Однако он спокойно ожидал этого решения. Единственным неожиданным моментом стала скорость, с которой всё произошло», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».