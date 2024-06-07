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Сегодня, 10:49

Цунода останется в «РБ» в следующем году

Сергей Разин
корреспондент
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что пилот Юки Цунода останется в «РБ» на следующий год.

«С Цунодой решено, это очевидно. Лиам Лоусон с нами на каждой гонке, мы находимся в плотном контакте. В соглашении Лоусона есть опция. Если мы не предложим ему место боевого гонщика, ему будет разрешено присоединиться к другой команде», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

24-летний Цунода с сезона-2021 выступает за «Альфа Таури» и «РБ». Лучший результат японца в Формуле-1 — четвертое место на «Гран-при Абу-Даби» в 2021 году.

Ред Булл
Юки Цунода
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