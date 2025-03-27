Цунода переходит в «Ред Булл» с «Гран-при Японии»

Японский гонщик Юки Цунода получил повышение и начиная с «Гран-при Японии» будет выступать за основную команду «Ред Булл» в паре с Максом Ферстаппеном.

«После тяжелого периода в начале сезона для Лиама Лоусона руководство «Ред Булл» приняло решение, что, начиная с «Гран-при Японии» 2025 года, Юки Цунода будет выступать за «Ред Булл», а Лоусон — за «Рейсинг Буллз».

«Ред Булл» находится в уникальном положении — четыре места на стартовой решетке «Формулы-1». Команда решила провести ротацию пилотов. Теперь партнером Юки станет действующий четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен», — говорится в релизе команды.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.