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27 марта, 13:06

Цунода поблагодарил болельщиков после перехода в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Японский гонщик Юки Цунода опубликовал обращение в социальных сетях после объявления о своем переходе из «Рейсинг Буллз» в основную команду «Ред Булл».

«Привет всем! Это Юки. Хочу сказать огромное спасибо «РБ» и нашим потрясающим болельщикам за это невероятное путешествие и особенные воспоминания. Я остаюсь в семье «Ред Булл» — это новый этап, а не прощание. До скорого!», — написал Цунода.

24-летний Цунода меняет пилота Лиама Лоусона. Японец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году как гонщик «Альфа Таури». Лучший результат показал в сезоне-2024, когда стал 12-м по итогам чемпионата, набрав 30 очков.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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