Цунода потеряет три позиции на старте гонки в Зандворте из-за помехи Хэмилтону

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода оштрафован за помеху пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону во втором сегменте квалификации к «Гран-при Нидерландов».

Цунода начнет гонку с 17 места.

Подозревался в блокировке Хэмилтона и пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл, но в его действиях стюарды не нашли нарушений.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс избежал штрафа за блокировку Оскара Пиастри («Макларен»). Стюарды решили ограничиться предупреждением.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.