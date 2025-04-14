Цунода: «Первые очки — это хорошо, но потенциал был выше»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал свой девятый финиш на «Гран-при Бахрейна».

«Этот результат нельзя назвать идеальным — мы могли бы бороться за более высокие позиции. Проблемы на пит-стопе лишили нас нескольких мест, хотя общий темп машины был неплохим.

Джидда — новый вызов. Пока не ставлю конкретных задач, кроме одного: нужно улучшить квалификацию. Стартовая позиция сильно упрощает жизнь в воскресной гонке», — рассказал Цунода пресс-службе «Формулы-1».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.