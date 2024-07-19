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Сегодня, 13:35

Цунода: «Если «Ред Булл» выберет Лоусона, это будет странно»

Алина Савинова
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода заявил, что готов стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» и навязывать борьбу лидерам чемпионата.

«Если бы я не был готов, то со мной не продлили бы контракт даже в «РБ». Я чувствую себя готовым бороться с лучшими командами, за более высокие позиции и даже с Максом Ферстаппеном», — приводит RacingNews365 слова Цуноды.

Также он считает, что заслуживает место в «Ред Булл» больше, чем новозеландский автогонщик Лиам Лоусон.

«Если они выберут Лоусона, это будет странно. Я имею в виду, конечно, Лиам проделал действительно хорошую работу, когда управлял болидом команды, но думаю, что я сделал больше», — добавил Цунода.

В июне Цунода продлил контракт с «РБ». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025.

Ранее появились слухи о том, что в «Ред Булл» могут заменить мексиканского пилота Серхио Переса в случае неудовлетворительных результатов. Основными кандидатами на его место являются Цунода и Лоусон. Советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко отмечал, что во время летней паузы команда проведет оценку и примет решение по этому вопросу.

Источник: RacingNews365
Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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