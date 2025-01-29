Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл»

Японский автогонщик «Формулы-1» Юки Цунода, который представляет команду «РБ», стал резервным пилотом «Ред Булл» на сезон-2025, сообщает Racingnews365.

Цунода рассматривался как кандидат на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса в 2025 году. Однако команда в итоге выбрала Лиама Лоусона, напарника Цуноды во второй половине сезона 2024 года в «РБ».

Если Цуноду призовут в «Ред Булл», или же он или его партнер по команде «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар получат травму или будут дисквалифицированы, то команда пригласит Аюму Ивасу, третьего пилота коллектива.

24-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году.