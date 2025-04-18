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Сегодня, 15:05

Цунода уверен, что сможет бросить вызов Ферстаппену в будущем

Камила Абдурахманова
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил, что со временем сможет составить конкуренцию своему коллеге Максу Ферстаппену.

«Я верю, что, раскрыв свой потенциал, смогу победить Ферстаппена. Конечно, я не ожидаю, что превзойду его сразу. Мне нужно выстроить прочную базу и дождаться момента, когда буду готов на 100%.

Стиль Макса отличается от моего — он чувствует себя в этом болиде куда увереннее. Поэтому я просто сосредоточен на своей работе, не зацикливаюсь на нем и стараюсь показывать максимум в квалификации», — рассказал Цунода в интервью Motorsport.

На «Гран-при Бахрейна» японский гонщик принес первые очки в сезоне для «Ред Булл», финишировав в топ-10.

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Юки Цунода
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