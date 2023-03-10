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Сегодня, 16:30

Квят о самой особенной гонке в «Ф-1»: «Я бы назвал подиум на «Гран-при Германии» 2019 года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский автогонщик Даниил Квят рассказал о том, какую гонку в «Формуле-1» считает наиболее особенной для себя.

«Конечно, в «Формуле-1» у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы, конечно, назвал подиум на «Гран-при Германии» в 2019 году, которого я добился в составе «Торо Россо» (сейчас «Альфа Таури»). На тот момент это был для команды первый подиум за 11 лет. Так что да, возможность принести команде второй подиум спустя такой долгий срок было чем-то особенным. После гонки вся команда была в полном восторге», — приводит слова Квята пресс-служба команды Prema.

В сезоне-2023 28-летний гонщик будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Prema.

Источник: Prema
Формула-1
Даниил Квят
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