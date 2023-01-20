Де Врис стал участником судебных разбирательств

Нидерландский бизнесмен Йерун Шотхорст подал в суд на гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, в 2018 году Шохорст одолжил де Врису 250 тысяч евро от имени инвестиционной компании Investrand, которыми нидерландец оплатил свое место в «Формуле-2». Де Врис должен был выплачивать Шохорсту 3% годовых и не менее 50% от своего дохода в «Формуле-1». При этом сделка предполагала расторжение при условии, что де Вриз не окажется в «Формуле-1» до конца 2022 года.

В сентябре 2022-го Ник де Врис провел гонку в Монце, заменяя за рулем «Уильямс» Алекса Элбона. Шотхорст считает, что условия договора выполнены, и ему причитаются соответствующие выплаты, тогда как у представителей гонщика другое мнение на этот счет, поскольку пилот не провел полный сезон.

Адвокаты де Вриса сообщили, что будучи резервным гонщиком Mercedes Ник выплатил кредитору около 190 тысяч евро и в дополнении к этому готов вернуть одолженные 250 тысяч евро, но Шотхорст отклонил предложение. Ожидается, что суд в Амстердаме вынесет решение по делу 3 февраля.