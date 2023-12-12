Дэвид Култхард вспомнил, как отказался от контракта с «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал о том, что мог стать пилотом «Феррари». Он вспомнил встречу с руководителем команды Жаном Тодтом.

«Я встретился с Тодтом в его квартире в Париже, чтобы поговорить о возможности выступать за «Феррари». Насколько я помню, мне предложили контракт второго пилота, но в тот момент я не стал бы подписывать никакой контракт, если он не подразумевает равные шансы. По сути, даже если бы я ехал четвертым, а Михаэль пятым, я был бы должен его пропустить. И я не согласился на такие условия», — сказал Култхард в подкасте «Формула успеха».

52-летний Култхард участвовал в «Формуле-1» с 1994 по 2008 годы и выступал за команды «Уильямс», «Макларен» и «Ред Булл». Он становился вице-чемпионом мира 2001 года и четырежды занимал третью строчку в личном зачете чемпионата.