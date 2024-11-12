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Формула-1

Сегодня, 13:30

Титов рассказал о перспективах отсудить у «Формулы-1» десятки миллионов долларов

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области Алексей Титов в интервью «СЭ» рассказал о том, как обстоит ситуация с задолженностью «Формулы-1» перед «Росгонками» в связи с отменой этапа в нашей стране в 2022-м.

— Недавно «Уралкалий» отсудил у «Хаас» крупную сумму долга. Как обстоит ситуация с выплатой «Росгонкам» взноса за отмененный не по нашей вине этап «Ф-1» на «Игора Драйв»? Есть ли какие-то подвижки? Ведь речь, как я понимаю, идет о 50 миллионах долларов?

— Сумму нам должны все же поменьше, поскольку у нас был график платежей, мы не все тогда заплатили. К сожалению, мы не можем пока похвастать такими успехами, как команда Дмитрия Мазепина. Они, безусловно, большие молодцы. Посмотрели на их опыт, думаем, как он применим к нам. Дарить «Формуле-1», конечно, ничего не собираемся. Работа ведется, хотя это дорого, да и не очень просто найти качественных юристов, готовых защищать наши интересы там. Судиться придется за границей, поскольку решение российских судов с учетом отсутствия у «Формулы-1» в России активов ничего нам с финансовой точки зрения не даст. Сложности решаем, как будут подвижки — все расскажем с удовольствием.

Алексей Титов. Алексей Титов: «Наши гоночные чемпионаты не хуже европейских»

Формула-1

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