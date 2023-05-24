Доменикали отреагировал на решение «Астон Мартин» перейти на моторы «Хонды»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о сотрудничестве между японским производителем двигателей «Хондой» и «Астон Мартин».

«Это отличная новость для «Формулы-1» и очередное доказательство того, что наша глобальная платформа и демонстрируемый рост открывают перед брендами огромный потенциал. Кроме того, это показывают, что наши планы по переходу на экологически чистые виды топлива в 2026 году являются правильным подходом, который позволит предложить автомобильному миру альтернативные решения», — приводит слова Доменикали пресс-служба «Астон Мартин».

«Хонда» была поставщиком двигателей для «Ред Булл» до сезона-2021, после чего покинула «Формулу-1». При этом компания продолжает помогать «Ред Булл» и «Альфа Таури» в разработке моторов, соглашение действует до конца 2025 года.