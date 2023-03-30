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Сегодня, 20:58

Доменикали: «Формула-1» могла бы проводить по 30-32 «Гран-при» за сезон»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполнительный директор «Формулы-1» и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали считает, что можно было бы проводить по 30-32 «Гран-при» за сезон.

«Сейчас мы и правда могли бы проводить 30-32 «Гран-при» в год. Просто потому что есть очень много желающих проводить гонки «Формулы-1». Однако, серию устраивает текущий лимит в 24 гонки за сезон», — приводит слова Доминекали RaceFans.

В сезоне-2023 «Формулы-1» должно было пройти рекордные 24 «Гран-при», однако «Гран-при Китая» был отменен из-за коронавирусных ограничений.

Формула-1
Стефано Доменикали
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