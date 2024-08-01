Дуэн близок к подписанию контракта с «Альпин» на сезон-2025

Австралийский автогонщик Джек Дуэн близок к заключению контракта с командой «Формулы-1» «Альпин», по которому он будет выступать вместе с Пьером Гасли в следующем году, сообщает Autosport.

По данным источника, изначально «Альпин» хотели подписать Карлоса Сайнса, но гонщик принял решение перейти в «Уильямс». Теперь команда решила продвинуть своего резервного пилота Дуэна.

Несмотря на то что окончательный контракт еще не подписан, предполагается, что формальности будут завершены в ближайшее время, и объявление может последовать еще до того, как «Формула-1» уйдет на летний перерыв.

В сезоне-2024 за «Альпин» выступают Гасли и Эстебан Окон, который по окончании сезона перейдет в «Хаас».