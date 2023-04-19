Двигатель Расселла не подлежит восстановлению после схода на «Гран-при Австралии»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023, сообщает RacingNews365.

На «Гран-при Австралии» Расселл сошел после возгорания в задней части «Мерседеса». Команде удалось сохранить электронные компоненты силовой установки, однако все механические компоненты не подлежат восстановлению.

Джорджу придется использовать вторые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K после трех этапов. Таким образом, штраф за превышение лимита на сезон (три для каждого из перечисленных компонентов) фактически неминуем.

Из-за повреждений силовой установки, как выяснилось, ее обломки попали в болид.