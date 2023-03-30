Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

30 марта, 23:18

Минарди: «В свои 42 года Алонсо — тот же мальчишка»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший руководитель команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди высказался о двукратном чемпионе серии испанце Фернандо Алонсо.

«Должен сказать, что, когда я разговаривал с Фернандо несколько месяцев назад, я увидел все того же мальчишку. Ему уже 42 года, но в нем по-прежнему есть жизнь и сила духа. Алонсо — великий чемпион. Учитывая его способности и талант, он выиграл слишком мало титулов. Но у настоящих чемпионов всегда есть что-то большее. Сейчас он очень мотивирован. Он сделал правильный для себя выбор, пусть многим он и казался рискованным. Сейчас он в очень конкурентоспособной машине, и он все еще тот же Фернандо Алонсо», — приводит слова Минарди GPFans.

На данный момент 41-летний Алонсо занимает 3-ю строчку в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 30 очков на старте сезона.

Формула-1
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
Бах: «Несколько стран грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН о правах атлетов»
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюлькенберг: «Гюнтер Штайнер пока на меня не ругается»