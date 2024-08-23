Джек Дуэн будет выступать за «Альпин» в следующем сезоне

Австралийский гонщик Джек Дуэн стал основным пилотом «Альпин», сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Соглашение с 21-летним австралийцем рассчитано до 2025 года. В «Альпин» его напарником будет французский гонщик Пьер Гасли.

«Я очень благодарен за доверие и веру со стороны высшего руководства команды. Впереди еще так много работы, к которой нужно подготовиться, и я приложу все усилия, чтобы усвоить как можно больше информации и знаний, чтобы быть готовым к новому этапу», — заявил Дуэн.

Дуэн является участником младших гоночных серий. В 2022-м он присоединился к молодежной академии «Альпин» и в этом же году принял участие в двух сессиях свободных заездов по ходу «Гран-при Мехико» и «Гран-при Абу-Даби».