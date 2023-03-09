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Сегодня, 18:15

Джолион Палмер: «Похоже, Фернандо Алонсо получил машину, которую ждал десятилетие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший гонщик «Рено» Джолион Палмер поделился мнением о возможной победе пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в 2023 году.

«Фернандо Алонсо десятилетие ждал машину, с которой может сражаться на острие «Формулы-1», и, похоже, получил ее в 2023 году. Когда бы я ни боролся с Алонсо колесо в колесо, всегда замечал отличия от любого другого соперника. У него невероятная способность «читать» гоночные ситуации. Вопрос в том, что случится дальше с «Астон Мартин». Привязан ли успех к особенностям автодрома? Бахрейн, безусловно, подошел команде благодаря высокому расходу шин. Несомненно, на других трассах, где проблемы «Феррари» с деградацией покрышек проявятся не столь явно, она окажется конкурентоспособнее», — написал Палмер.

Алонсо завершил первую гонку сезона в Бахрейне на третьем месте. На счету испанца 32 выигранных «Гран-при» в «Формуле-1», однако в последний раз он поднимался на верхнюю ступень подиума почти десять лет назад — в 2013.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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