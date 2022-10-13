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Сегодня, 11:52

Палмер заявил, что Ферстаппен пока не является легендой «Формулы-1»

Бывший гонщик «Рено» Джолион Палмер назвал отличия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена от других легенд чемпионата.

«Стоит понимать, что такое величие. На мой взгляд, Хэмилтон, Михаэль Шумахер и Сенна — легенды Формулы-1, Ферстаппен — еще нет. Но так как он двукратный чемпион мира, то в категорию «великих» он попадает уже сейчас. Если бы он вдруг решил покинуть «Формулу-1» сейчас, мы бы вспоминали его как невероятного гонщика, который не реализовал потенциал. Но я уверен, что он выиграет еще немало титулов, что позволит ему в итоге войти в число легенд. Однако их отличие еще и в долголетии, которого у Макса пока нет», — приводит слова Палмера официальный сайт «Формулы-1».

9 октября 25-летний автогонщик занял первое место на «Гран-при Японии» благодаря чему стал двукратным чемпионом мира «Формулы-1».

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.our-writers-on-verstappens-best-2022-drives-his-f1-great-credentials-and-how.3cJHOZOCwmkX5GI7vaI8YQ.html
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
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