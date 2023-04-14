Элканн: «Целью «Феррари» была и остается победа в чемпионате»

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о долгосрочных задачах своей команды в «Формуле-1».

«В прошлом сезоне «Формулы-1» конкурентоспособность «Феррари» существенно повысилась. Однако нашей целью была и остается победа в чемпионате, и Фредерик Вассер вместе со всей командой полностью сосредоточены на достижении этой цели», — приводит слова Джона Элканна La Gazzetta dello Sport.

Старт нынешнего сезона стал для итальянской команды худшим с 2009 года.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.