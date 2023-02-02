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Сегодня, 18:06

Джонни Херберт: «Давление Расселла может пойти на пользу Хэмилтону. Предстоит мощная схватка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт ждет упорную битву пилотов «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в 2023 году.

«На мой взгляд, Льюис начал прошлый сезон несколько разочарованным — он понимал, что машина не особо хорошая. Не думаю, что он подошел в подходящем психологическом состоянии из-за этого разочарования. Он семикратный чемпион мира, стремящийся стать восьмикратным, что у него отняли.

Но теперь появился новый шанс, чтобы подготовиться психологически и физически. Может, такое сильное давление со стороны Джорджа пойдет на пользу Льюису. Сильный напарник, который тебя подгоняет, может стать большим плюсом для гонщика. Ты понимаешь, что нужно показывать класс с самого старта. Считаю, предстоит мощная и жесткая схватка», — приводит слова Херберта Total-Motorsport.

В 2022 году Расселл опередил Хэмилтона по итогам своего дебютного сезона в «Мерседесе», заняв четвертое место (275 очков). Хэмилтон расположился на шестой строчке (240).

Источник: Total-Motorsport.
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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