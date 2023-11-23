Расселл: «Борьба с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов будет очень напряженной»

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел ожидает, что команда займет второе место в Кубке конструкторов-2023.

«Мы с нетерпением ждем предстоящей битвы за второе место в Кубке конструкторов. Борьба с «Феррари» будет очень напряженной. Очевидно, что они подходят к финишу сезона в отличной форме, они только провели очень сильную гонку. Но я бы предпочел оказаться в том положении, в котором находимся мы, а не на их месте. Думаю, нам нужно просто выйти на старт, сосредоточиться на себе, постараться быть как можно быстрее, и если мы сделаем это, то финишируем впереди», — приводит слова Расселла Gp Blog.

В сезоне-2023 «Мерседес» еще не выиграла ни одного «Гран-при». Перед заключительной гонкой года в Абу-Даби команда опережает «Феррари» на 4 очка в Кубке конструкторов.