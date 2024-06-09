Расселл — о победе в квалификации «Гран-при Канады»: «Я скучал по этому чувству»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Канады».

«Потрясающе. Это так здорово. Надеясь, что это начало чего-то нового для команды. Я скучал по этому чувству. Волнуюсь перед завтрашним днем. Первый шаг сделан, но теперь, очевидно, мы нацелены на победу. Машина чувствует себя потрясающе после того, как мы привезли некоторые обновления в Монако, теперь мы действительно в борьбе. Так что завтра мы будем бороться», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Второе место в квалификации занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье — Ландо Норрис из «Макларен».

Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.