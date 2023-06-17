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Сегодня, 18:04

Расселл: «Мерседес» отстает от «Феррари» и «Астон Мартин» по квалификационному темпу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты команды во второй практике «Гран-при Канады».

Во второй тренировке Расселл стал вторым, а его напарник Льюис Хэмилтон показал лучшее время.

«Не думаю, что можно делать серьезные выводы по этим временам. Я и правда полагаю, что обновления, привезенные в Барселону, улучшили ситуацию с ограничениями болида. Посмотрим, где мы окажемся. Я считаю, мы все еще отстаем от «Феррари» и «Астон Мартин», особенно по квалификационному темпу. Но мы знаем, что лучше выступаем по воскресеньям, и это главное. Похоже, [квалификация] будет дождевой. Посмотрим, что она принесет», — приводит слова Расселла Autosport.

17 июня в 19.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Канады». В 23.00 начнется квалификация.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
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