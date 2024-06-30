Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 03:57

Расселл: «Мерседес» все еще уступаем «Макларен», но может бороться с «Феррари»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал третье место в квалификации «Гран-при Австрии».

«Сейчас машина чувствует себя отлично. Команда так усердно работала над модернизацией. По ощущениям, у нас в руках есть инструменты для борьбы с конкурентами. По крайней мере, с «Феррари». Мы все еще немного уступаем «Макларен» — а Макс Ферстаппен и «Ред Булл» в квалификации вообще летели по трассе, — но мы определенно движемся в правильном направлении», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял первое место в квалификации «Гран-при Австрии», а вторую строчку — Ландо Норрис («Макларен»).

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 30 июня, в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
Джорджина Родригес приехала в Германию поддержать Криштиану Роналду на Евро-2024
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Норрис: «Ферстаппен в своей лиге, я доволен вторым местом в квалификации»