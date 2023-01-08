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Сегодня, 20:20

Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса — большая проблема «Ф-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что увеличение массы болидов может угрожать безопасности.

В 2022 году минимальная масса составляла 798 кг, с нового сезона величина составит 796 кг.

«Есть много позитивных моментов, касающихся смены регламента. Большая проблема — масса. В данный момент машины не особо здорово показывают себя на низких скоростях. Мы делаем болиды все безопаснее и безопаснее, но, естественно, чем они тяжелее, чем больше столкновение с ними напоминает аварию автобуса, а не «Смарта».

Воздействие при ударе на одной и той же скорости возросло, если сравнить машину, которая весит где-то 800 кг или более 900 кг на старте гонки, с болидом 15-летней давности, который весил 650 кг.

Если делать машины все тяжелее, тяжелее, тяжелее, прочнее, прочнее, прочнее, ты пересекаешь грань, за которой слишком тяжелый болид уже не является более безопасным», — приводит слова Расселла Autosport.

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

Источник: Autosport
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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