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Сегодня, 18:48

Джордж Расселл: «Трех дней тестов недостаточно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выразил недовольство количеством тестовых дней перед началом сезона «Формулы-1».

«Лично я считаю, что трех дней тестов недостаточно. Надо понимать, что для гонщика это значит всего полтора дня за рулем.

На прошлой неделе нам повезло поучаствовать в испытаниях шин, но если бы не это, пришлось бы оставаться без практики 12 недель, от Абу-Даби до Бахрейна.

Можете ли вы себе представить, что теннисист Рафаэль Надаль за три месяца не сделал ни удара по мячу, потом потренировался полтора дня — и сразу поехал на Открытый чемпионат Франции? Такого просто не может быть», — приводит слова Расселла BBC.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.

Мерседес
Джордж Расселл
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