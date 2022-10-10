Расселл: «Перед «Гран-при Японии» пилоты заявили, что не хотят видеть тракторы на трассе»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о ситуации с появлением трактора на гоночной трассе после аварии гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса во время «Гран-при Японии».

«Мы обсуждали это на собрании пилотов. В Сингапуре на трассе был трактор, когда Цунода попал в аварию в режиме машины безопасности. И в тот момент пилоты переходили на «слики». Мы высказали свою точку зрения: мы не хотим видеть такое никогда. Это произошло на прошлой неделе. И то, что случилось здесь, учитывая обстоятельства и историю, разочаровывает. Конечно, мы поговорим с FIA. На наш взгляд, все довольно просто. Никаких тракторов на трассе. Если это необходимо, вывешивайте красный флаг», — приводит слова Расселла Autosport.

Он также заявил, что не знает, следует ли запретить появляется тракторам на гоночной трассе, даже в сухую погоду.

«Под дождем такое точно не должно происходить. 100 процентов. Однако я не вижу причин, почему нужно выпускать трактор на трек. Если и нужно, то, может, следует ввести лимит скорости. Но, на мой взгляд, риск того не стоит. Как мы уже говорили, болиды «Ф-1» порой труднее контролировать в режиме машине безопасности, чем на большой скорости. Когда говорят о безопасности, обсуждают снижение скорости. Это почти что контринтуитивный момент», — добавил Расселл.

Сайнс потерял контроль над машиной в после 11-го поворота. Дирекция гонки сначала выпустила на трассу автомобиль безопасности, а затем остановила гонку красным флагом. Однако трактор выехал на трассу еще до того, как сейфти-кар и весь пелатон проехали мимо. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли после гонки получил штраф в 20 секунд за то, что проехал мимо этого места со скоростью свыше 200 км/ч, несмотря на красные флаги.

В 2014 году француз Жюль Бьянки из «Маруси» попал в смертельную аварию на «Гран-при Японии» врезавшись в трактор, который выехал на трассу, чтобы убрать болид «Заубер» Андриана Сутиля.