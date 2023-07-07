Расселл — о Ферстаппене: «Все его угрозы закончить карьеру являются своего рода тактикой»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявлял, что если гонок будет становиться все больше, он задумается о досрочном завершении карьеры.

«Я думаю, он ноет, потому что хочет больше денег (смеется)! Если серьезно, он самый высокооплачиваемый гонщик в «Формуле-1», и вполне по праву таковым является, учитывая его достижения. Но, несмотря на все это, мне кажется, что все эти угрозы закончить карьеру являются своего рода тактикой. Конечно, я надеюсь, что Макс этого не сделает, и что он будет выступать в «Ф-1» как минимум так же долго, как и я, ведь я хочу бороться против лучших в мире гонщиков», — приводит слова Расселла Crash.net.

Расселл занимает седьмое место в личном зачете (72 очка), Ферстаппен — первый (229).

С 7 по 9 июля пройдет «Гран-при Великобритании».