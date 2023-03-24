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Сегодня, 13:41

Эдди Джордан: «Ф-1» нужен Хэмилтон в «Феррари», а «Феррари» нужен Льюис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон должен перейти в «Феррари».

«Формуле-1» нужен Льюис Хэмилтон в «Феррари», а «Феррари» нужен Хэмилтон. Он должен искать возможность перейти в другую команду, выигрывающую чемпионат.

«Ред Булл» не отпустил бы Серхио Переса ради Хэмилтона, потому что они стараются поощрять гонщиков, которые прошли через их команды, чтобы попытаться достичь вершины, как это сделал Макс Ферстаппен. Я не вижу предпосылок, чтобы Льюис вернулся в «Макларен» из-за того положения, в котором они находятся.

Единственное, где я вижу Хэмилтона, — это «Феррари», либо остаться в «Мерседес». На данный момент контракт не подписан, и Тото Вольфф сказал, что на месте Хэмилтона он бы подумал об уходе. Было бы интересно увидеть Шарля Леклерка в «Мерседесе», и посмотреть на борьбу Леклерка и Джорджа Рассела», — приводит слова Джордана Motorsportweek.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Источник: Motorsportweek
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Эдди Джордан
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