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Сегодня, 10:41

Экклстоун предположил, что Шумахеру придется забыть о «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о будущем немецкого пилота «Хаас» Мика Шумахера.

«Я не думаю, что Мик останется. Многие были разочарованы его выступлениями. Мы не знаем, в нем ли дело или дело в команде. Но, конечно, трудно представить, что кто-то скажет, что он заслуживает места в команде-победительнице. В настоящий момент он не в том положении. Возможно, ему придется забыть о «Формуле-1» и сосредоточиться на других сериях в автоспорте. Его имя — его самое большое бремя, но он старается справиться с этим как можно лучше. И это доставляет ему проблемы», — приводит слова Экклстоуна RTL.de.

Он также заявил, что Шумахеру следовало бы сосредоточится на какой-то другой категории.

У 23-летнего немца все еще нет контракта на 2023 год. По информации СМИ, американская команда может подписать соотечественника Шумахера Нико Хюлькенберга.

После 20 этапов немецкий пилот занимает 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен набрал вдвое больше (24 очка).

Источник: https://www.rtl.de/cms/formel-1-bernie-ecclestone-sieht-keine-zukunft-fuer-mick-schumacher-in-der-formel-1-5015283.html
Формула-1
Хаас
Берни Экклстоун
Мик Шумахер
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