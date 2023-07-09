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Сегодня, 13:36

Экологические активисты намекнули, что попытаются остановить «Гран-при Великобритании»

Ана Горшкова
Корреспондент
Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон
Фото Reuters
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Организация экологических активистов Just stop oil («Просто остановите нефть») в своих социальных сетях выложили материалы с прошлогоднего протеста с намеком о возможном повторении на сегодняшней гонке.

В 2022 году пятеро протестующих оказались на трассе во время того, как мимо них проезжали болиды «Формулы-1». В последствии, они избежали уголовного срока, несмотря на действия, сопряженные со смертельными рисками для пилотов и для протестующих.

По данным Daily Mail, организаторы «Гран-при Великобритании» усилили меры по безопасности из-за возможного протеста.

9 июля состоится основная гонка 13-го этапа «Формулы-1». Начало — в 17.00 мск.

Формула-1
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