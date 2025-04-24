Экс-босс Ферстаппена назвал главного претендента на переход чемпиона

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что «Астон Мартин» имеет наибольшие шансы подписать Макса Ферстаппена, если тот решит покинуть «Ред Булл».

«Мерседес» показывает сильные результаты, и Джордж Расселл сейчас в отличной форме. Все зависит от решения Тото Вольфа. Но лично я вижу фаворитом «Астон Мартин», — отметил Тост в интервью F1oversteer.

Ранее появлялась информация об интересе к Ферстаппену со стороны команд «Мерседес» и «Астон Мартин». Также обсуждался вариант, при котором Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы оценить изменения в пелотоне после введения нового технического регламента.