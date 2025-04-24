Экс-босс Ферстаппена назвал главного претендента на переход чемпиона

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Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что «Астон Мартин» имеет наибольшие шансы подписать Макса Ферстаппена, если тот решит покинуть «Ред Булл».
«Мерседес» показывает сильные результаты, и Джордж Расселл сейчас в отличной форме. Все зависит от решения Тото Вольфа. Но лично я вижу фаворитом «Астон Мартин», — отметил Тост в интервью F1oversteer.
Ранее появлялась информация об интересе к Ферстаппену со стороны команд «Мерседес» и «Астон Мартин». Также обсуждался вариант, при котором Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы оценить изменения в пелотоне после введения нового технического регламента.