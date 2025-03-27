Экс-пилот «Формулы-1» сомневается в восьмом титуле Хэмилтона

Марк Зурер, экс-пилот «Формулы-1», высказал скептицизм по поводу шансов Льюиса Хэмилтона завоевать восьмой чемпионский титул в составе «Феррари».

«Хэмилтон в «Феррари» — это грандиозное событие. Он благодаря соцсетям стал самым узнаваемым пилотом, а «Феррари» — легендарной командой. Их союз уже победа. Но возраст Льюиса против него. Не верю, что он сможет взять восьмой титул в этом возрасте», — заявил Зурер Makthavare.

По итогам двух этапов 40-летний британец набрал 9 очков и занимает 9-е место в личном зачете.