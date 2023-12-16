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Сегодня, 12:04

Экс-пилот «Формулы-1» ван дер Гарде завершил карьеру гонщика

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде заявил, что принял решение о завершении карьеры гонщика.

«Гонки, особенно в Америке, занимают много времени. У меня есть свои дела в Нидерландах, есть жена и трое детей. И, конечно, годы сказываются. Я заметил, что стал менее быстрым, реакция уже не такая, как раньше. Я сосредоточусь на своей семье, бизнесе и работе на телевидении на Viaplay в 2024 году», — сказал ван дер Гарде.

38-летний нидерландец является победителем чемпионата «Формулы-Рено 3.5» 2008 года. В 2013-м он выступал в «Формуле-1» за «Катерхэм». Его партнером по команде был француз Шарль Пик. В последние годы ван дер Гарде принимал участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость и американской серии IMSA.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/2000274359/giedo-van-der-garde-stopt-met-racen-ontzettend-veel-geleerd-van-jos-verstappen
Формула-1
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