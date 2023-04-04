Экс-спонсор «Уильямса» подал иск на 149 миллионов долларов против команды

Компания Rokit хочет получить многомиллионные выплаты от «Уильямса» через суд.

Как сообщает Autosport, фирма подала иск на 149 миллионов долларов. Бывший титульный спонсор считает, что «Уильямс» должен компенсировать репутационный ущерб. Команда обещала, что машина на сезон-2019 окажется конкурентоспособной, утверждают в Rokit. В итоге команда заработала одно очко и стала последней в Кубке конструкторов.

В качестве ответчиков в иске указан не только «Уильямс», но и бывшие боссы: заместитель руководителя Клэр Уильямс, исполнительный директор Майк О’Дрисколл и финансовый директор Даг Лафферти.

Контракт между «Уильямсом» и Rokit был расторгнут перед стартом сезона-2020. Как сообщала команда, из-за задержки спонсорских выплат. Позднее коллектив из Гроува добился в суде компенсации от Rokit.

В своем иске компания утверждает, что «машина изначально не была способна выступать на таком уровне, который гарантировали ответчики, о чем они знали и скрыли данный факт». Также говорится, что «ответчики намеренно и обманным путем скрыли тот факт, что у Williams Engineering просто не было достаточного количества денег для развития болида «Ф-1».

Фирма уверена, что ее доброе имя и деловая репутация пострадали, и требует возмещения ущерба в размере 149 528 550 долларов.

Команда прокомментировала иск: «Уильямс» в курсе этих ложных обвинений. Мы выиграли суд у Rokit в Великобритании и добились успеха при подтверждении решения в США. «Уильямс» продолжит доверять суду в отношении этого досадного случая».