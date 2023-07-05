«Ф-1» проведет тесты колесных арок для улучшения видимости под дождем

«Формула-1» впервые опробует техническое решение для улучшения видимости в дождевых условиях, сообщает The Race.

По завершении тестов «Пирелли», которые состоятся в Сильверстоуне 13 июля, на болиды установят колесные арки. Они призваны снизить уровень спрея и тем самым улучшить видимость, которая остается главной проблемой под дождем. Арки не будут использовать в сухих условиях, однако их легко установить либо перед стартом дождевой гонки, либо под красными флагами.

Предполагается, что новинку могут внедрить в следующем сезоне.

В тестах арок примут участие «Мерседес» и «Макларен». Заезды пройдут лишь на одной прямой, которую польют водой. «Мерседес» будет проводить тесты с колесными арками, а «Макларен» станет работать в стандартной комплектации, чтобы собрать контрольные данные для сравнения.