Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:49

F1-Insider: «Ред Булл» заинтересован в Оскаре Пиастри из «Макларена»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ред Булл» хочет подписать пилота «Макларен» Оскара Пиастри, утверждает F1-Insider.

По информации источника, 23-летний австралиец недоволен статусом безоговорочного второго номера в «Макларене» после Ландо Норриса, чем может воспользоваться «Ред Булл».

Пиастри в 2026 году, когда завершится его контракт, может стать напарником Макса Ферстаппена или заменить его в «Ред Булл», если нидерландец решит покинуть команду.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Оскар Пиастри

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Сегодня
Вчера
Неделя