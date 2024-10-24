F1-Insider: «Ред Булл» заинтересован в Оскаре Пиастри из «Макларена»

«Ред Булл» хочет подписать пилота «Макларен» Оскара Пиастри, утверждает F1-Insider.

По информации источника, 23-летний австралиец недоволен статусом безоговорочного второго номера в «Макларене» после Ландо Норриса, чем может воспользоваться «Ред Булл».

Пиастри в 2026 году, когда завершится его контракт, может стать напарником Макса Ферстаппена или заменить его в «Ред Булл», если нидерландец решит покинуть команду.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.