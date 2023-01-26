Фелипе Масса назвал Алонсо самым сложным напарником в своей карьере

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса рассказал о том, что ему было трудно работать в одной команде с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.

«Он был потрясающим гонщиком. Ничего не скажешь по этому поводу. Но, знаете ли, работать вместе в одной команде было довольно сложно. Фактически команда раскололась пополам. В итоге это не очень хорошо сказалось на результате команды. Лично я не чувствовал себя достаточно авторитетным, чтобы заставить команду меня слушаться. Это было довольно тяжело», — приводит News24 слова бывшего гонщика.

С сезона-2023 Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», в котором заменил четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.