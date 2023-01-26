Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:56

Фелипе Масса назвал Алонсо самым сложным напарником в своей карьере

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса рассказал о том, что ему было трудно работать в одной команде с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.

«Он был потрясающим гонщиком. Ничего не скажешь по этому поводу. Но, знаете ли, работать вместе в одной команде было довольно сложно. Фактически команда раскололась пополам. В итоге это не очень хорошо сказалось на результате команды. Лично я не чувствовал себя достаточно авторитетным, чтобы заставить команду меня слушаться. Это было довольно тяжело», — приводит News24 слова бывшего гонщика.

С сезона-2023 Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», в котором заменил четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Источник: https://www.news24.com/sport/motorsport/formulaone/fernando-alonso-the-most-difficult-teammate-in-formula-1-felipe-massa-20230125
Фелипе Масса
Фернандо Алонсо
Обсудить
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолет