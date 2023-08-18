Фелипе Масса подаст в суд на FIA и Формулу-1 из-за чемпионства Хэмилотона в 2008 году

Бразильский пилот Фелипе Масса подаст в суд на FIA и Формулу-1 из-за их бездействия после аварии Нельсиньо Пике в 2008 году, сообщает Reuters.

По сведениям источника, Масса намерен оспорить титул чемпиона Льюиса Хэмилтона, который по итогам того сезона опередил бразильца на одно очко. В письме адвокатов Массы утверждается, что гонщик был незаконно лишен чемпионского титула в результате действий высшего руководства, что стоило ему десятков миллионов евро недополученных доходов и бонусов.

В 2008 году на «Гран-при Сингапура» пилот «Рено» Нельсон Пике-младший в середине гонки намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков.